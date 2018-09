Révocation Khalifa Sall de ses fonctions : Le SE du Parti socialiste trouve la décision conforme aux dispositions du Code général des collectivités territoriales

S’il y a quelqu'un qui doutait encore de la rupture totale des liens entre le parti socialiste et son désormais ex secrétaire national à la vie politique Khalifa Sall, peut désormais se faire une raison. Lors de la 64ème séance du Secrétariat Exécutif National, au sujet de la révocation du maire de la ville de Dakar, le Parti socialiste, après avoir rappelé qu’en application de la loi, les différents pouvoirs exécutifs qu’il a eu à porter avaient, en son temps, révoqué des maires, sur la base de rapports définitifs de corps de contrôle, note que la décision prise à l’encontre du maire de la ville de Dakar est conforme aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et, de surcroît, a attendu d’être confortée par la confirmation en appel du jugement de première instance. Au plan politique, le Parti socialiste a aussi réprouvé la volonté « manifeste d’une certaine opposition, en perte de soutien populaire et en mal d’offre politique crédible », d’installer le désordre dans notre pays à des fins simplement électoralistes. « Que cette opposition sache que son entreprise déstabilisatrice est naturellement vouée à l'échec » ont déclaré les verts.