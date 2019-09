Revitalisation de l’île de Gorée : Les ministres Alioune Sarr et Abdoulaye Diop auprès des acteurs du site historique.

Le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr et son collègue de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop ont effectué ce 19 septembre, une excursion sur l’île de Gorée.



Cette visite du site classé patrimoine de l’humanité trouve tout son sens dans la volonté des autorités en partenariat avec la commune de Gorée, de revitaliser ce lieu historique. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat qui lie les deux départements ministériels. Elle entre, également, dans le cadre du programme intégré de développement touristique de l’Île.



Accompagnés par le sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, les deux (2) ministres ont été guidés durant tout le long de cette excursion par le maire de la commune de Gorée, Augustin Senghor. Ils ont visité les espaces et sites les plus en vue de la localité notamment, la maison des esclaves, les marchés touristiques, la place de l’Europe entre autres lieux du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce déplacement a, par ailleurs, permis d’échanger avec les acteurs culturels et touristiques de Gorée sur leurs difficultés. L’activité a résulté sur un Comité local de développement spécial sur le tourisme tenu dans les locaux de la commune de l’île de Gorée.

Nous y reviendrons...