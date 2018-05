Revit Gorée toujours

Ile de sang et de larmes

Symbole de la déportation.

Dernier rempart

Pour le voyage du non-retour.



Revit Gorée toujours.

Dans tes ruines

Et souvenirs

En écoutant la chaloupe nourricière

En versant à Coumba Castel

Sa calebasse de lait à la mer



Revit Gorée toujours

Pour que la souffrance

Conditionne la délivrance

Pour que le regard

Suscite la liberté



Revit Gorée toujours

Gorée la douloureuse, dixit le poète

Je te dis une prière ardente

Aux oreilles du vent

Pour qu’au passage de l’ultime chaloupe

Tu ne deviennes l’Ile-tombeau

Je mêle mon sang

Le sang du continent maternel

Au sang de la diaspora

Pour que toujours, tu demeures

Ile-colère

Ile-mémoire



Ils ont osé ! La Place de l’Europe à Gorée la douloureuse.

Ainsi me revient la Mémoire, me revient l’Histoire.

Que valent nos attitudes molles face à leurs turpitudes folles ? Notre raison face à ces monstres froids?

Quand donc, frère noir, ton corps marchera sur les miettes des chaînes de la honte ?

Quand seras-tu un Homme Libre aux semelles de vent crachant l’humiliation séculaire sous le soleil de la justice ?

Quand seras-tu enfin debout, vigoureusement dans ta couleur agressive, dans ton odeur répulsive, dansant de toutes tes forces avec entrain pour vomir ton zénith de dédain ?

« Tristes sont les Esprits qui rapetissent leur Histoire

Qui rapetissent leur Mémoire.» disait le poète

Dans leur folie et dans leur idôlatrie, ils ont oublié Breyten BREYTENBACH investi dans son Institut à Gorée, luttant contre l’apartheid, déchirant le passe que les noirs portaient en Afrique du Sud et qui leur collait à la peau comme une identité, se promenant dans des aires minuscules étouffées par des barbelés si ridicules.

Dans leur devise et dans leur ruse, ils ont oublié les filles de Mariama BA qui, comme Promothée, lèvent un cri si violent jusque dans les entrailles de la terre, jusque dans le fond de l’air, jusque dans la source de l’eau, jusque dans le souffle du feu pour susciter la fierté noire.

De l’Amérique, nous parviennent déjà des propos, des mots : « iIs ont tué le bleues. »

Musique berçant des corps fouettés sur des rythmes endiablés dans le tempo métallique des chaînes attachées à des pieds inanimés.

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes au cœur d’un témoigna- ge. Il ne s’agit pas d’avoir le sens de l’engagement. Il s’agit d’être tout simplement sensible à la dimension historique des êtres et des cho- ses pour construire ensemble un monde de justice, d’égalité et de fraternité.

Nous devons accepter notre Histoire non de manière passive mais en se revendiquant Africain et humain à la fois.

Mots après mots, paroles après paroles, pour toi, frère de sang, j’ai voulu comme beaucoup de nos compatriotes, résister à l’assaut de la barbarie toujours à l’affût sous mille déguisements.

Mamadou DIALLO

Avocat au Barreau de Paris

docteur en droit

Auteur des Eclats du Temps (Poésie) et Bal d’Afrique (Théâtre)



« Revit Gorée toujours» est la devise de l’Ile. Poème extrait des Eclats du Temps-Editons Acoria 2005)