Révisions des listes électorales : Cheikh Bakhoum invite les populations de Grand Yoff à aller s'inscrire massivement.

En perspective des prochaines élections locales, le responsable APR de la commune de Grand Yoff a organisé un atelier à l'endroit de ses militants afin de mieux sensibiliser les populations de Grand Yoff ainsi que tous les autres citoyens pour une inscription massive sur les listes électorales en cette période de révision exceptionnelle des listes électorales.



"Nous sommes réunis pour jeter les bases de la situation des inscriptions sur les listes électorales à Grand Yoff. L'objectif c'est d'évaluer les perspectives qui s'offrent à nous afin de sensibiliser davantage les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales", a souligné Cheikh Bakhoum.



Par ailleurs, l’homme politique dénonce "la sortie maladroite" de certains membres de l'opposition évoquant des fraudes sur les inscriptions des listes électorales.



"On a vu certains maires comme Barthélemy Dias accuser le pouvoir d'avoir orchestré des cas de fraude sur le processus d'inscription sur les listes électorales. Ce qui est connaître de la réalité car à Grand Yoff on a vu le maire faire ce qu'il veut pour la délivrance des certificats de résidence. C'est pourquoi nous avions interpellé le sous-préfet pour qu'il le rappelle à la raison afin que les choses se passent normalement", a rappelé d'emblée Cheikh Bakhoum, responsable APR à Grand Yoff, non moins directeur général de l'agence de l'informatique de l'État...