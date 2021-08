Révision des listes électorales : La Task Force Républicaine dénonce la sortie « irresponsable d'une partie de l'opposition »

En conférence de presse ce lundi après-midi, la Task Force Républicaine se félicite du "bon déroulement" du processus de révision exceptionnelle des listes électorales.



"Au titre de la révision exceptionnelle des listes électorales, la Task force républicaine relève que sur toute l'étendue du territoire national, les opérations se déroulent globalement bien en présence des représentants des partis politiques qui le peuvent et des délégués de la commission électorale nationale autonome. La Task force républicaine note pour s'en réjouir que la coalition BBY qui, depuis 2012, a remporté largement toutes les élections au Sénégal est au front pour sensibiliser et accompagner les citoyens durant cette phase essentielle du processus électoral", s'est félicité la Task force républicaine.



En outre, les républicains dénoncent le propos "irresponsable" d'une partie de l'opposition menaçant de bloquer le déroulement de la révision des listes électorales. La TFR demande également aux responsables et militants de la majorité présidentielle de ne pas se laisser divertir par cette sortie de l'opposition...