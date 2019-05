Révision de la Constitution : Des membres de la Société civile comptent envahir l’Assemblée nationale

Va-ton revivre l’expérience du 23 juin 2011 ? Cette inoubliable journée où des populations avaient envahi l’Assemblée nationale pour obliger le président Abdoulaye Wade à mettre à la corbeille son projet de modification de la Constitution pour permettre aux Sénégalais d'élire simultanément, à compter de 2012, un président et un vice-président sur la base d'un "ticket présidentiel" qui, pour l'emporter, devait recueillir au premier tour au moins 25% des suffrages exprimés ? Tout porte à le croire, aujourd’hui.

Car, une partie des forces vives de la Nation s’est donné rendez-vous ce samedi 4 mai 2019 devant les grilles de l’hémicycle. Une journée qui n’est pas anodine d’autant que c’est à cette date que les députés sont convoqués en séance plénière.



Une rencontre des élus du peuple dont l’ordre du jour porte sur l’examen du Projet de loi constitutionnelle n°07/2019 portant révision de la Constitution, sous la présence effective de Me Malick Sall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Lequel aura pour mission de défendre ce projet de loi devant les parlementaires.



‘’Nous appelons tous les démocrates, tous les progressistes, tous les dignes fils et filles du Sénégal à se mobiliser devant l’Assemblée nationale dès 09 heures, le 04 mai. Mais aussi partout ailleurs au Sénégal et dans la diaspora pour dire Non ! Cette manifestation est organisée pour dire au président Macky Sall ainsi qu’à tous ceux qui aspirent à servir le peuple sénégalais (conseillers municipaux, députés, président de la République…) que nous ne pouvons plus accepter que des candidats ne disent pas ce qu’ils vont faire pendant leur campagne électorale et ne fassent pas ce qu’ils ont dit une fois élus’’, ont déclaré, comme un seul homme, un collectif de structures de la Société civile. Il s’agit de la Cellule orientation et stratégie (Cos/M23) ; One million march ; Forces démocratiques du Sénégal ; Vision citoyenne et Frapp France dégage. Lesquels ont indiqué, dans un communiqué parvenu à Dakaractu que ‘’cette manifestation est organisée pour dire que la sortie du Sénégal de la pauvreté, du sous-développement passe par l’implication de tous les citoyen(e)s sénégalais(e)s et non par une hyper-concentration des pouvoirs du président de la République. (…). Le projet de révisions constitutionnelles du président Macky Sall révèle de jour en jour les dangers et pièges immenses pour la démocratie et la paix dans notre pays. Nous, continuons à dénoncer énergiquement le projet de révisions constitutionnelles du président Macky Sall. Ce projet nous le rejetons. Car il est moralement indigne, politiquement indigeste et démocratiquement indigent’’.



Abdourahmane Sow, le leader de Cos/M23 et ses pairs, signataires du document ont vivement pesté contre Macky Sall et certains actes qu’il pose. Ce pour dire que ‘’’Buur bu dul buur dafa doy ! (Y en a assez d’un roi qui ne l’est que de nom). Ils signalent d’ailleurs avoir déposé depuis le 29 avril 2019 une lettre informant le préfet de Dakar de la manifestation que lesdites structures signataires comptent organiser le samedi 04 mai 2019 devant l’Assemblée nationale à partir de 09 heures. C’est dans ce sens que ceux-ci, ont été à la Police du Plateau, ce jeudi 02 mai où il a été procédé à l’enquête de routine. Il est, au finish, signalé qu’ils attendent en ce moment l’arrêté préfectoral.