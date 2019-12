Révision constitutionnelle en vue en Guinée Conakry : Alpha Condé annonce la tenue d'un référendum, le mandat présidentiel va passer de 5 à 6 ans.

Alpha Condé est passé à l'action. Le président guinéen s'est adressé à la population ce jeudi 19 décembre pour annoncer la tenue d'un référendum, sans en préciser la date, pour la révision de la Constitution.



Remis au ministère de la justice après validation du Parlement et de la Cour constitutionnelle, le projet de la nouvelle constitution guinéenne a été publié par kalenews visité à Dakaractu.



On y apprend en son article 40 que " Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois".



Dans l'actuelle constitution, l'article 27 dispose que « Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.



Ce qui veut dire que dans la nouvelle loi fondamentale proposée par le président Condé, le mandat est relevé d'une année. Cependant, l'article 41 maintient le scrutin majoritaire à deux tours.



Lors de son adresse à la nation, le président guinéen n'a pas cependant éclairé la lanterne de ses compatriotes sur l'intention à lui prêtée par l'opposition de briguer un nouveau mandat.



Ces dernières semaines, des partis politiques de l'opposition, des syndicats et des organisations de la société civile réunis au sein du Front national de défense de la Constitution ont initié une série de manifestations pour s'opposer à cette révision constitutionnelle. Le pouvoir a réagi de manière violente, entraînant des dizaines de morts dans les rangs des contestataires...