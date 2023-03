Revendications « non satisfaites » des travailleurs de la justice : L’UNTJ paralyse le système à partir de ce lundi

A la suite de l’expiration du délai de préavis de grève déposé le 07 février dernier, l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) lance un appel à tous les camarades de la justice pour le plan d’action concernant la paralysie du système. Dans un communiqué lu à Dakaractu, l’Union des Travailleurs de la Justice informe qu’il sera question d’observer un débrayage le lundi 13 mars 2023 à 10h suivie d’une grève totale de 48h à partir du mardi 14 mars 2023.

Ce mouvement de grève fait suite aux revendications suivantes:

1- Revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant ; 2- Pérennisation et paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois ; 3- Intégration de l’UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe ; 4- Virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé ; 5- Indemnité de Logement pour tous les travailleurs de la justice ; 6- Reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers ; 7- Enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets ; 8- Ouverture sans délai du concours professionnel des Administrateurs Des Greffes ; 9- Audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe.