Revendication syndicale : La F2S rappelle à l’État les 20 milliards de dette de la CMU

Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (F2S) affilié à la CNTS-FC manifeste sa déception à l’encontre du président de la République. Dans un communiqué rendu public, le Sg dudit syndicat rappelle à l’autorité que le ministre de la Fonction Publique a omis sciemment les plateformes revendicatives déposées sur sa table et reste sans réponse depuis.





Selon Cheikh Seck, s’y ajoute le non remboursement intégral des 20 Milliards de créance de l’Agence pour la Couverture Maladie Universelle (CMU) vis à vis des structures hospitalières non encore effectif ; Par ailleurs le non-respect de certains points des accords avec les syndicats sectoriels devrait se retrouver avec les ministères de la fonction publique, de l’urbanisme, des collectivités territoriales, du développement communautaire, de l’enseignement supérieur, du travail et celui de la santé…





Face à cette situation, le syndicat exige du gouvernement de respecter ses engagements, d’arrêter de semer la confusion, de rétablir le salaire des étudiants professionnels de l’ENDSS et de reprendre les négociations sectorielles avec les secteurs concernés. En dehors de cette perspective, le gouvernement sera responsable de toutes les conséquences qui découlent de son attitude déloyale.

Cette mise à jour est motivée selon Cheikh Seck, par la déclaration du communiqué du conseil des ministres faisant état de l'annonce que la quasi-totalité des revendications des travailleurs ont été satisfaites. Cela a été porté au grand public par le ministre de la fonction publique et relayé par les organes de presse. D’ailleurs même le journal officiel ‘’le Soleil’’ proche du régime titrait dans sa livraison de ce jeudi que 95 % des doléances des organisations syndicales étaient satisfaites par le gouvernement. Cela est faux et relève de pires fabulations, s'offusque le syndicaliste.

Pour sa part, précise le SG de la F2S, le ministre de la Fonction publique voulant aller trop vite en besogne disait qu’il ne restait que les situations des enseignants et de la justice