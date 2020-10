Revendication des agents de la Santé : Les menaces des internes et anciens internes au ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

L’association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) a entamé un combat qu'il juge "légitime" depuis plusieurs années.



Dans un communiqué qui nous est parvenu, l'association exige "l'actualisation des textes qui régissent le statut général des internes".



Pour se faire entendre, ces spécialistes de la santé ont élaboré et déposé une plateforme revendicative contenant toutes leurs revendications. "La question du statut des internes, l’insertion professionnelle, la prise en charge des frais de spécialisation pour la formation universitaire entre autres", note le texte.



Le président de l'association, le docteur Fallou Niang, après un échange fructueux avec la tutelle en 2019, déplore "le non-respect des engagements pris ainsi que l’absence de suivi et de concrétisation des objectifs fixés, nonobstant plusieurs interpellations de la tutelle".



"Nous fustigeons également la non prise en compte de la réforme relative au statut des internes des hopitaux dans le plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne 2020-2024.



L’AIAIHS prend à témoin l’opinion publique et se réserve le droit d’emprunter toute voie qui pourrait conduire au respect des engagements pris par les autorités ; cela, dans les 72 heures qui suivent la réception de ce texte", adressent les médecins au gouvernement.