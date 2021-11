Revendication de titre foncier : Les habitants de la cité portuaire 2, victimes de violences

Une vingtaine de maisons de la Cité portuaire 2 de Diamniadio située à quelques encablures de la localité de Dougar, ont été vandalisées hier dimanche par des hommes armés. Les occupants, des travailleurs du Port autonome de Dakar qui ont aménagé dans cette deuxième cité portuaire, ont subi l’assaut d’hommes munis d’armes blanches qui ont vandalisé, incendié, cassé des vitres de villas occupées par des portuaires et leurs familles.

Ces dernières ont pu obtenir les secours de la Brigade de gendarmerie de Diamniadio et la présence du directeur général du port Aboubacar Sédikh Bèye accompagné de quelques employés pour voir par eux-mêmes l'impact de ces actes de pur vandalisme.







Ces hommes revendiquant le titre foncier sur lequel la société marocaine Peackock en partenariat avec le Port de Dakar a construit les deux premières cités des travailleurs du Port Autonome de Dakar, n’en sont pas à leurs premières manifestations d’éclat.



Par ailleurs, les travaux de construction de la troisième phase ont démarré sur le site. Malgré qu’elles aient été déboutées par la justice de leurs prétentions foncières, les populations qui réclament leur propriété sur le site en question, ont orchestré une violence qui a fini d’installer la peur et surtout un traumatisme au sein des familles portuaires.





Sur les lieux, il a pu constater les dégâts, mais surtout la détresse des victimes qui ont raconté les heures d’horreur vécues ce dimanche avec ce déferlement humain saccageant tout sur leur passage.



Ainsi, Aboubacar Sédikh Bèye a partagé le traumatisme de ses agents. Il a réconforté ces derniers du soutien de la Direction Générale qui compte solliciter auprès des plus hautes autorités la mise en place d’une brigade de gendarmerie sur les lieux.



Le Dg du Port de Dakar a par ailleurs, prévu d’aller vers les populations riveraines de la cité portuaire pour un dialogue direct afin de trouver des voies consensuelles pour régler définitivement le conflit. Du côté de la société marocaine Peackock, il a été indiqué que tout le processus d’obtention des titres fonciers sur lesquels, les trois projets ont été construits a été respecté...