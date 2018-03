Révélations sur «l’explosion d’un dépôt clandestin à Mboro» : Le chauffeur voulait souder une citerne bourrée d’essence

L’affaire de l’explosion d’un entrepôt clandestin qui aurait fait six morts à Mboro révèle ses secrets. Selon les informations de Libération, les faits, tels que relatés, ne sont pas exacts. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce drame révèle une fois de plus la bêtise humaine. En fait, c’est le chauffeur d’un camion citerne, qui après s’être ravitaillé en carburant, n’a rien trouvé de mieux à faire que de se rendre chez un soudeur métallique. Ce, pour souder une pièce qui dépassait en bas du camion.

Pendant que le soudeur s’activait, le chauffeur du camion parlait avec des collègues. Dès que le gars a déclenché son appareil, le camion, bourré de carburant, a exposé. Le soudeur est mort sur le coup alors que les autres vic- times sont décédées quelques jours plus tard. Le chauffeur du camion a d’ailleurs été arrêté par la gendarmerie.