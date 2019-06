Révélations de la BBC / Pierre Goudiaby Atepa précise : «J'avais fait allusion à l'expertise et à la compétence de Aliou Sall pour le présenter à Frank Timis. C'est l'occasion de revoir tous les contrats nébuleux... »

Depuis Paris, l'architecte et ancien conseiller de Me Wade qui a présenté Aliou Sall à Frank Timis, a tenu à préciser les raisons qui l'ont naturellement poussé à voir les deux hommes collaborer.

Pour Pierre Goudiaby Atepa, "la première chose à signaler est que c'est moi, en toute responsabilité, qui ai présenté les deux hommes que sont Aliou Sall et Frank Timis, de même que Wade et ce dernier. J'avais conçu qu'avec cette expertise dont fait montre le frère du président Macky Sall et aussi de sa connaissance vaste dans le domaine de l'anglais et à ce qu'il avait abattu à l'ambassade. Il était un excellent agent commercial", claironne le président du "Groupe Atépa".



Par ailleurs, regrettant le comportement des gens voulant charger le maire de Guédiawaye, il ajoute : "Il faut savoir qu'il n'y a aucun doute sur les capacités de Aliou Sall et c'est pour cela que je l'ai recommandé à Timis."

Dégageant aussi toutes ses responsabilités sur la suite de son intermédiation, Pierre Goudiaby précise "qu'il n'a jamais touché un seul centime ni de Frank Timis encore moins de Aliou Sall. "J'ai été par ailleurs à l'origine de l'autorisation que Me Wade a donné à Frank Timis pour faire les recherches."



Dans une perspective nouvelle, Atépa estime "qu'il y'a une bonne opportunité pour le Sénégal de se rendre compte d'une revue de tous les contrats nébuleux. C'est donc une occasion extraordinaire pour le Sénégal. C'est aussi l'occasion de renégocier les conditions dans lesquelles ce pétrole ou ce gaz va être exploité", signifie l'architecte natif de Ziguinchor.