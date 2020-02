Révélation de Gianni Infantino : La FIFA veut une CAN tous les quatre ans.

S'exprimant lors d'un séminaire ce samedi à Rabat, au Maroc, le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé vouloir que la CAN (Coupe d'Afrique des nations) soit désormais jouée tous les quatre ans et non plus tous les deux ans, « pour la rendre plus commercialement viable et attrayante. »







Il milite aussi pour l'avènement d'une nouvelle compétition panafricaine des clubs, qui comprendrait 20 membres permanents et serait soutenue par d'autres clubs qualifiés par le biais de compétitions régionales.







Gianni Infantino a également promis des financements exceptionnels pour le football africain. « Nous élaborons une proposition visant à mobiliser un milliard de dollars pour construire au moins un stade de haut niveau dans les pays de chacune des 54 associations membres de la FIFA et de la CAF (Confédération africaine) », a annoncé le patron de la Fédération internationale.







Avant d'ajouter : « Dans les pays où il y a déjà au moins un très bon stade, les investissements peuvent être faits dans d'autres infrastructures. » Par ailleurs, Gianni Infantino veut créer un groupe d'arbitres professionnels financé par la FIFA, en partenariat avec la CAF.







« Les arbitres doivent être au-dessus et au-delà de tout doute et pour ce faire, nous devons les protéger. Nous prendrons vingt des meilleurs arbitres africains et nous leur donnerons des contrats professionnels permanents. Ils doivent être les gardiens des règles de notre jeu et nous devons les protéger et les rendre totalement autonomes. »