Révélation de Decroix : « Des fonctionnaires du ministère de l’intérieur ont... 155.248 doublons décelés dans le fichier »

Lors de la conférence de presse de la coalition « Idy 2019 » pour la présentation du livre blanc, le Président de la commission électorale des votes, M. Diop Decroix, a indiqué que l’audit du fichier électoral a permis de déceler des incohérences flagrantes et manifestement frauduleuses. Une comparaison des numéros N.I.N affectés à ces électeurs et le fichier de l’état civil a permis de déceler le tripatouillage du fichier électoral. Il a été recensé dans le fichier électoral 155 248 doublons, c’est-à-dire des électeurs avec des N.I.N à 14 et non à 13 chiffres. Il a révélé aussi des faits impliquant toutes les autorités administratives ayant la responsabilité de garantir la sincérité du scrutin, du Ministre de l’intérieur jusqu’au sous-préfet en passant par la CENA.