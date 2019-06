Révélation de Bbc contre Aliou Sall et l’Etat : Le gouvernement brise le silence cet après-midi

Le gouvernement du Sénégal est déterminé à tirer au clair cette affaire dite ‘’scandale pétrolier à 10 milliards de dollars’’ diffusé le 03 Juin 2019 par la Bbc. Ce documentaire dans lequel Aliou Sall (Dg de la Caisse de dépôt et de consignations par ailleurs frère cadet du président Macky Sall) est cité a suscité de vives polémiques.



Après quelques jours de silence, et la réaction du président Macky Sall après la prière de Korité effectuée à la Grande mosquée de Dakar, le gouvernement, à travers Ndèye Tické Ndiaye, son porte-parole va se prononcer sur cette affaire qui éclabousse Pétro-tim, Frank Timis, Aliou Sall et le Bp. Ce sera ce mercredi 5 juin 2019 à 18 heures. La rencontre aura lieu au ministère des Affaires étrangères, a appris Dakaractu.