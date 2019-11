Révelation/ Abdoulaye Daouda Diallo: « Le TER sera Totalement réceptionné d'ici le 31 Décembre... »

Le ministre des finances et du budget face aux différentes interpellations des députés sur la réception du train express régional, a affirmé que la population n'aura plus à attendre longtemps.



Abdoulaye Daouda Diallo estime que "ce sera d'ici le 31 Décembre que le TER sera réceptionné" au soulagement de toute la population sénégalaise.



Pour le ministre, l'État, de même que tous les acteurs évoluant dans le secteur des infrastructures, fournissent les efforts nécessaires pour permettre aux citoyens de disposer de moyens de déplacement rapide et commode. C'est l'objectif du TER dont les travaux, rappelle le ministre, « ne sont pas arrêtés ».