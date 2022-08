‘Réveil’ de Wallu dans plusieurs localités : Un succès de la tactique avec Yewwi ou les hostiles de Wade de 2012 qui se rebiffent ?

La collecte des résultats provisoires dans les régions du Sénégal se poursuit et ce sont les trois grandes coalitions qui restent devant, à savoir le Benno, Yewwi et la coalition Wallu Sénégal. Cette dernière coalition, a comme personne morale et tête de liste nationale, Me Abdoulaye Wade qui, à de 24h du scrutin des législatives, a fait son apparition au Sénégal après près de deux ans d’absence. L’illustration d’un retour marquant peut bien expliquer les résultats de Wallu.



La tête de liste nationale de la coalition Wallu a voté hier à l'école Fadilou Mbacké du Point E. Le Pape du Sopi est sorti vainqueur dans son bureau de vote avec 161 voix suivi de Benno avec 93. Un peu plus tard dans la journée, les tendances ont commencé à être livrées après la sortie de procès-verbaux. Dans le département de Saraya, la coalition Wallu Sénégal remporte toutes les communes.



Dans le département de Pikine plus particulièrement à Djiddah Thiaroye Kao, c’est Me Abdoulaye Wade et la coalition Wallu Sénégal qui restent les maîtres des lieux de la commune. Elle obtient 9.271, suivie de la coalition Benno Bokk Yakaar, 6.648 et Yewwi avec 2.502 voix sur 19.388 de suffrages valablement exprimées. Même cas de figure à Thiaroye Gare. Wallu se met encore devant Benno Bokk Yakaar avec 4.642 voix. À Pikine Nord, le maire Mamadou Diarra, qui maîtrisait son électorat en étant au sein du Pds, semble l'avoir perdu en cours de route. En effet, celui-ci est resté libéral en votant pour Wallu. Elle plafonne sur 6.910 devant Benno 3.680 et Yewwi Askan Wi 1.109. Dans la commune du ministre Abdou Karim Sall, c’est aussi Abdoulaye Wade et la coalition Wallu Sénégal qui dirigent les hostilités avec 1. 447 voix devant Benno et Yewwi Askan Wi. À Tivaouane Diacksao et Pikine Est, Wallu obtient respectivement 6. 216 et 5.965 voix. À Malicounda, Wallu s’adjuge aussi un électoral avec 9.717. À Pikine Ouest, Guinaw Rails Sud, Guinaw Rails Nord et Dalifort également, le Pape du Sopi fait l’essentiel.



La coalition Wallu, comme l’a annoncé précédemment Dakaractu juste après des dépouillements à Touba, s’est confortée dans les premiers résultats sortis des bureaux de vote. Dans le Bureau 41 de Ndame, Wallu obtient 186 voix et Benno 18. Au BV 57, Wallu s’en tire avec 174 voix contre 22 pour Bby. À Keur Niang, au niveau du bureau 05, Wallu gagne avec 241. Benno arrive deuxième avec 35. Dans le centre de vote de Darou Minam 1 et Darou Minam 2, Wallu est également devant. Avec 4.050 voix. À Mbacké et plus précisément à Darou Salam, les résultats sont aussi à l’avantage de Wallu. Au niveau du bureau 05, Wallu a obtenu 181 voix contre 44 pour la coalition présidentielle. Par ailleurs, la Grande Coalition Wallu Sénégal rafle la mise en Espagne avec 6.975 voix.



En 2012, le président Abdoulaye Wade et le parti démocratique sénégalais avaient été emportés par un véritable raz de marée électoral. Un dimanche 25 mars qui aura été mémorable face à son ancien premier ministre Macky Sall. La tactique Wallu-Yewwi a-t-elle été déterminante sur les résultats de Wallu ou c’est la masse de 2012 qui était contre un ‘éventuel 3e mandat’ de Gorgui et qui se consolait sous l’ombre de Macky Sall qui a exprimé son « regret d’avoir roulé pour Macky à l’époque ? Ce qui reste factuel, c’est cette ‘renaissance’ du Pds dans plusieurs localités où elle était aphone pendant une dizaine d'années ? En tout état de cause, le Pape du Sopi ne semble pas être au bout de ses efforts...