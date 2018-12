Revalorisation de l'éducation : Les meilleures élèves des daara et écoles primaires des HLM primés

Dans une cérémonie qui a réuni parents, élèves, enseignants et autorités basées dans la commune des HLM, initiée par l'association DCLIC ( dynamique convergence en liens pour l'implication citoyenne), des cadeaux ont été remis aux meilleurs apprenants de la localité. Ainsi 176 élèves dont 26 venus des daara et 150 sortis des écoles primaires se sont retrouvés sur le terrain des HLM 5 ce samedi, pour cette huitième édition de cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'élémentaire avec comme marraine Sokhna Ndoye, la directrice de l'école et exemple pour ces jeunes.

Ousmane Guèye a saisi l'opportunité pour rappeler à ces jeunes leur valeur afin qu'ils s'en servent comme pilier pour faire face à leur avenir.