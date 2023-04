Réunions de Printemps FMI/ Banque Mondiale : La Directrice générale de FMI salue le leadership du Président Macky Sall et magnifie son passage réussi à l'UA.

La Directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Kristina Georgina a présidé ce mercredi la table ronde ministérielle de financements des pays à faible revenus.



Répondant à la sollicitation de la directive générale du FMI, le Président Macky Sall a délivré par vidéo un message de plaidoyer "en tant qu'ardent défenseur de la cause des Pays à faible revenus du côté des bénéficiaires’", comme l'a rappelé la patronne du FMI.



Le President Macky Sall a ainsi axé son intervention sur l'importance de l'appui et le financement des fonds à travers le Fonds fiduciaire au Sénégal et plus largement dans les Pays à faible revenus. Dans le même sillage, le Président Sall a fait " un plaidoyer pour que le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance soit financé de manière adéquate, dans le cadre d'un appel plus large pour une enveloppe plus élevée de financement durable et concessionnel par les Institutions Financières Internationales et les Banques multilatérales de Développement".



Auparavant, la DG du Fonds a salué le leadership du Président Macky Sall avant de magnifier sa présidence réussie à l’Union africaine. D'après elle, il a " fait entendre la voix de l’Afrique auprès de toutes les institutions internationales".



Pour rappel, le Président Macky Sall et le Président Emmanuel Macron ont été les seuls à avoir délivré des messages par vidéo. Le Sénégal y était représenté par le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba...