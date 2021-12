Réunion du comité interne de suivi : le ministère de la Santé annonce de nouvelles stratégies pour l’exercice de l’année 2022 du PNDSS.

Le secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue, a présidé ce 23 décembre, la Seconde Réunion du Comité Interne de Suivi (CIS) au titre de l’année 2021 du programme national de Développement Sanitaire et Social (PNDSS).



Ladite réunion organisée dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan pour la période 2019-2028. Collectivités territoriales, société civile, secteur privé..., cette réunion a regroupé tous les acteurs sanitaires pour une résilience du secteur.

À travers des missions de terrain dans les régions de Matam et de Kaffrine, le ministère de la santé a fait le point sur les thèmes relatifs à la maintenance des infrastructures et des équipements et aussi à l’exécution de la politique d’hygiène dans le secteur de la santé.



« L’impact de la Covid-19 dans le secteur de la santé ne nous a pas empêché de réaliser des performances dans le programme de santé et d’action sociale », a déclaré le SG du ministère de la Santé, Alassane Mbengue. Malgré les difficultés notées, le secrétaire général rassure quant aux nouvelles stratégies qui seront mises en place par le comité lors de cette réunion.