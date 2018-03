Réunion de l'Ams à Kaolack : Le statut des élus, les passeports diplomatiques et l'état des véhicules des maires, au coeur des préoccupations

Dans le cadre de la décentralisation de ses activités, l'association des maires du Sénégal a tenu à Kaolack une réunion durant laquelle l'institution des élus locaux a présenté ses rapports d'activités financiers et voté son budget 2018.

Trois autres points ont aussi été au menu des échanges. " Nous avons parlé de questions préoccupantes que rencontrent les maires que nous sommes. Il y a d'abord le statut de l'élu local qui va du maire aux simples conseillers en passant par les adjoints au maire, c'est-à-dire la prise en charge des indemnités des élus. Nous sommes revenus sur la question des passeports diplomatiques et de service. Nous réitérons nos remerciements à monsieur le président de la République qui avait pris cet engagement qu'il a respecté jusqu'au dernier remaniement, mais l'administration a tardé à prendre en charge la délivrance des passeports diplomatiques et nous lançons un appel à monsieur le ministre parce que c'est un acquis sur lequel nous n'avons pas besoin de revenir. Nous sommes revenus sur la question des véhicules avec des pannes récurrentes qui sont constatées au niveau de ces véhicules que le président a offerts aux maires. Et nous pensons que dans l'avenir nous pouvons être beaucoup plus efficaces en associant les maires dans le choix de l'achat des voitures et surtout en mettant à leur disposition des véhicules adaptés à leurs environnements", a confié le secrétaire général de l'association des maires du Sénégal (Ams), Mbaye Dione.

D'emblée, l'association des maires du Sénégal a mis à la disposition des collectivités locales des moyens matériels en vue de les accompagner dans le cadre de la délivrance des papiers administratifs. " Dans le cadre de la prise en charge de l'État civil, le président de l'Ams nous a donné des instructions de commander 557.000 imprimés, chaque commune aujourd'hui dans toute la région de Kaolack a reçu un lot de 1 000 extraits de naissance, 5 registres dont 3 de naissance, 1 de décès et 1 de mariage et cela va leur permettre de mieux prendre en charge leurs états civils ", a conclu le porte-parole.

À noter que la réunion des maires a été présidée par le président de l'Ams, Alioune Sall.