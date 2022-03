Réunion avortée à Saint Louis : les agents de la MSAE brocardent Mamadou Bocar Daff (Dg Acmu)

Convoqués en session ordinaire, les membres du Conseil d'Administration de la Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE) ont finalement annulé leur réunion qui était prévue les 26 et 27 Mars 2022 à l'hôtel Coumba Bang suite aux ordres donnés par le préfet de Saint-Louis, Mamadou Ndiaye.

Motif évoqué : trouble à l'ordre public. Ces derniers, dépités par cette situation, dénoncent le comportement du directeur de l'ACMU et Cie et parlent d’un complot orchestré. Pour Le coordonnateur de la section MSAE Thiès, Alfred Camara, « c'est illégal, unilatéral et injuste ».



Il poursuit en soulignant que « de nombreuses opérations financières ont été exécutées par Mamadou Moustapha Diop, Mame Sidy Lo Seck, Adama Kanouté et Maram Diop Cissé sur le compte N°SN01201301-01164008017-63 de la MSAE domicilié à la CBAO (...), une enquête approfondie avait été ouverte par la commission sur les différentes opérations financières qui a relevé une gabegie financière d'un montant total de 249.465.954 FCFA ».

Selon un rapport livré à la presse, au titre de l'année 2021, la MSAE a enregistré au total 4. 142 nouvelles adhésions et pour l'année 2022 plus de 611 nouvelles adhésions entre janvier et février, pour la somme de 1.193.627.231 FCFA. Au total, la MSAE compte au total 47.095 adhérents répartis dans les 46 départements.