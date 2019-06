Réunion Climat à Abu Dhabi : Abdou Karim Sall met en exergue les actions menées par le Sénégal en faveur de l’atténuation

Le dimanche 30 juin 2019 s’est ouverte la réunion sur le climat, co-organisée par les Émirats Arabes Unis et les Nations Unies, en préparation du Sommet Climat des Nations Unies qui se tiendra à New York le 23 septembre 2019.

Cette réunion rassemble des chefs de gouvernement, des ministres, mais aussi des institutions, des entreprises privées et des acteurs de la société civile, y compris des représentants de la jeunesse actuelle.

La délégation sénégalaise, conduite par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Mr Abdou Karim Sall, accompagné de son Excellence, l’Ambassadeur du Sénégal aux Émirats Arabes Unis, Mr Ibrahima Sory Sylla, du 1er conseiller de l’Ambassade, Mr Assane Sougou, et de la Directrice de l’Environnement et des Etablissements Classés, Prof. Mariline Diarra, a participé à l’ouverture.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé les objectifs du Sommet Climat qui sont de mettre en œuvre, de façon efficiente, les actions et engagements pris lors de la COP 21 à Paris. « Le dérèglement climatique progresse plus vite que prévu », a-t-il affirmé. « Nous sommes ici car le monde est confronté à une grave urgence climatique ». Le temps n’est plus au discours mais à l’action.

À son tour, le Ministre du Changement Climatique et de l’Environnement des Emirats Arabes Unis, Dr. Thani Bin Ahmad Al Zeyoudi, a alerté et montré la volonté de son pays à accentuer encore ses efforts.

Participant ensuite à la table ronde sur le thème « Rehausser l’ambition », le Ministre Abdou Karim Sall a mis en exergue des actions menées par le Sénégal en faveur de l’atténuation telles que le développement des transports en commun (BRT et TER), l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, l’orientation vers le mix énergétique, sa contribution à la réalisation de la Grande Muraille Verte. Il a également mis l’accent sur certains projets d’adaptation et a fait part du lancement de la plateforme WACA (West African Coastal Areas) à Dakar en novembre 2018.

Les travaux ont ensuite continué au sein des 9 coalitions y compris la coalition « Finance climat et crédit carbone » dont le Sénégal est membre.

C’est en fin d’après-midi que le Ministre Abdou Karim Sall s’est entretenu avec Mr Kurtyka, Président de la COP 24 à Katowice et qui passera le flambeau à Mme Carolina Schmidt, Ministre de l’Environnement du Chili et Présidente de la COP 25 qui se tiendra à Santiago du Chili à partir du 2 décembre 2019. De nombreux points communs ont été discutés par les deux ministres de pays en pleine évolution économique. La sécheresse qui a touché la Pologne cette année a aussi été évoquée, rappelant cette problématique bien connue des sénégalais. De l’évocation de la sécheresse à l’eau il n’y a qu’un pas, et le Forum de l’eau qu’abritera le Sénégal en 2021, a également été abordé.