Reug-Reug vs Gris 2 : L’ultime confrontation entre les deux ‘’invaincus’’ de l’arène, ce soir aux Almadies

À moins d’une semaine du choc des invaincus, devant opposer Gris 2 contre Reug-Reug, ce 15 Juin 2019, à l’Arène Nationale, Luc Nicolai & Co va organiser ce soir l’ultime face-à-face entre les deux lutteurs sur la route des Almadies. Ce sera à l’occasion de ses 20 ans dans l’arène. Le promoteur du continent a mis en place cette affiche alléchante pour le plus grand plaisir des amateurs de lutte.

Gris 2 et Reug Reug se sont presque tout dit depuis que Luc Nicolaï a matérialisé le combat. Aujourd’hui sera donc l’ultime joute verbale entre le Python de Thiaroye-sur-Mer et l’Éléphant Noir de Fass. À l’occasion, Reug Reug et Gris 2 ne seront pas les seuls sur le ring de la salle de boxe du champion Souleymane Mbaye. On notera aussi la présence des autres champions qui vont disputer les deux combats spéciaux. Il s’agit de Quench (Lansar) et son rival Diène Kaïré (Soumbédioune) de même que Thiaat (Boy Bambara) et son vis-à-vis Armée (Bène Barack Mbollo).