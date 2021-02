Reug-Reug recadre Gouy-Gui : " Il ne devait pas jurer sur le saint Coran... Il doit me respecter " (entretien)

Depuis quelques mois les deux protagonistes que sont Reug-Reug et Gouy-Gui s'affrontent par presse interposée. Des joutes verbales qui deviennent de plus en plus acerbes. Une situation que semble déplorer le nouveau challenger de Gouy-Gui qui l'a recadré sans ménagement. "Il ne devait pas jurer sur le saint Coran... Il doit me respecter ", a-t-il lâché suite à la dernière sortie de son futur adversaire qui avait juré sur le Coran de battre Reug-Reug. Ce dernier reviendra en détails sur divers sujets au cours de cet entretien...