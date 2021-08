Retrouvé errant dans les rues de la Cité Gorgui : un homme d’un âge avancé et « non identifié » admis à l’hôpital Fann

Un homme d’un âge avancé, retrouvé à la Cité Keur Gorgui a été finalement admis à l’hôpital Fann. Alertés, les sapeurs-pompiers ont essayé de faire admettre le quidam dans plusieurs structures sanitaires en vain. Les autorités desdites structures refusant de retenir cette personne, dont l’identité est inconnue et qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés. Une équation à laquelle sont souvent confrontés les sapeurs-pompiers dans ce genre de situation. C’est sous la pression de bonnes volontés qui ont fait intervenir le ministre chargé de la santé, que l’homme a pu être admis à l’hôpital Fann.

Interrogé, il prétend habiter à Dakar, et précisément vers Libérté 2. Ses proches sont priés de se rapprocher pour venir en aide à cet homme visiblement très fatigué. D’autant plus que l’hôpital sera obligé de le libérer au terme d’un certain moment...