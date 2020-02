Ce dimanche, la classe politique dans toute son essence est venue partager des moments de souvenirs, mais surtout de prières à travers l'hommage national célébré par le parti socialiste pour son défunt secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng.



La mouvance présidentielle, fortement représentée a compati avec le parti socialiste et la famille de Tanor. Ainsi la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, n’a pas tari d’éloges envers l’illustre disparu. "Tanor était un homme d'État accompli qui a toujours partagé avec génerosité, lucidité, mais surtout avec discrétion tout ce qu'il avait de bien en lui", a témoigné la ministre Zahra Iyane Thiam.

D'ailleurs, la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire saluera cette forte présence de l'oppostion qui confirme encore que "Tanor n'était pas homme du parti socialiste ou de la coalition Benno Bokk Yaakar, mais qu'il était un homme de tout le monde. Le Sénégal a donc montré aujourd'hui à la face du monde, que s'il s'agissait de faire vivre nos valeurs cardinales, nous savons faire le dépassement qu'il faut et être ensemble pour commémorer ces événements sur nos hommes de valeurs".



Le président de la République qui a tenu un discours de reconnaissance, a aussi manifesté son engagement à perpétuer et à consolider ce compagnonnage avec le parti socialiste. Une idée que Zahra Iyane Thiam a partagé en pensant "qu'il est normal que le Ps, pillier incontournable de la coalition Benno Bokk Yaakar puisse entendre les propos réitérés par le président de ladite coalition. C'est d'ailleurs un engagement qui est valable pour tout le Sénégal avec le dialogue national car, notre pays change de statut avec une trajectoire démocratique incontestable".