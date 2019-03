Retrouvailles de la famille socialiste : Débats contradictoires et zones d’ombre autour d’un probable retour des exclus

Les sorties se multiplient de plus belle autour de la question concernant le probable retour des socialistes qui étaient exclus du parti.



Samedi dernier, le bureau politique s’est retrouvé à la maison du parti dans le cadre de sa 12ème session, au cours de laquelle, il a été question de faire le point sur la vente des cartes, le renouvellement des instances et aussi de procéder à une évaluation de la présidentielle.



Le porte-parole du parti socialiste, après avoir lu la résolution, s’est prononcé sur la situation de certains anciens alliés avant de saluer le retour de certains d’entre eux tels Banda Diop, maire de la Patte d’oie.



Pour certains membres du directoire du parti comme Kadialy Gassama et Me Moussa Bocar Thiam, « le directoire du parti n’a jamais été initiateur d’un quelconque retour des anciens. Cependant, il reste ouvert à toute personne voulant revenir et rejoindre la maison mère... »