Retrouvailles de la famille libérale : « Nous devons tous œuvrer pour réunir la famille » (Madické Niang)

Interrogé lors de la cerémonie officielle de clôture du Magal 2019, le leader de la coalition "Madické2019" a d'abord magnifié les actes de sagesse qui se sont déroulés les derniers jours précédant le Magal.

"Serigne Touba a eu ce qu'il voulait. Nous devons rendre grâce à Dieu et lui témoigner notre reconnaissance, comme le font ces fidèles qui viennent de partout dans le monde, célébrer ce 18 Safar", a entamé l'ancien du Pds.

Faisant une transition, il estime par ailleurs que "ce qui s'est passé ces derniers temps et qui a été enclenché à Mazalikoul Jinaan, est un signe parmi tant d'autres de Cheikh Ahmadou Bamba". Il dira même plus loin que ce qui a débouché sur les retrouvailles Wade et Macky Sall en est aussi, un... C'est pour l'intérêt de tout le Sénégal. Je veux bien ce genre de retrouvailles qui ne peuvent qu’être salutaires...", conlut-il.