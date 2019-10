Retrouvailles de la famille libérale : « Nous devons tous, nous œuvrer pour réunir la famille » (Madické Niang)

Interrogé lors de la cerémonie officielle de clôture du Magal 2019, le leader de la coalition "Madické2019" a d'abord magnifié ces actes de sagesse qui ce sont déroulés ces derniers jours et qui ont naturellement précédé le Magal. « Serigne Touba a eu ce qu'il voulait. C'est de rendre grâce à Dieu et de lui témoigner sa reconnaissance. Cela se voit aussi par ces fidèles qui viennent de partout dans le monde, célébrer ce 18 Safar » a entamé l'ancien du Pds. Faisant une transition, il estime par ailleurs que « ce qui s'est passé ces derniers temps et qui a été enclenché à Mazalikoul Djinaan, est un signe parmi tant d'autres de Cheikh Ahmadou Bamba ». Il dira même plus loin que ce qui en a découlé sur les retrouvailles Wade et Macky Sall en est aussi, un... « C'est pour l'intérêt de tout le Sénégal. Je veux bien ces genres de retrouvailles qui peuvent même être salutaires... » conlut-il.