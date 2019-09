"Force est de constater qu’au Sénégal, le dialogue a souvent aidé à soulever des montagnes de contradictions politico-sociales majeures. Cela constitue un des socles de notre unité nationale et la particularité de notre société." C'est en ces termes, que le maire de la commune de Sabodala, (Kédougou) M. Mamadou Cissokho, s'est prononcé à la suite des deux évenements majeurs qui ont secoué la vie politique Sénegalaise en l'espace de 72 heures. L'édile de la commune de Sabodala a tenu à saluer avec fierté "l’intervention de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides, dans la réconciliation des Présidents Abdoulaye Wade et M. Macky Sall. Cette réconciliation, au-delà, d’apaiser le climat politico-social, offre de belles perspectives à notre pays." a t-il dit. Par ailleurs, M. Cissokho s'est dit également heureux "de la décision souveraine de grâce prise par le Président de la République en faveur de Monsieur Khalifa Ababacar Sall et de ses codétenus.Ces nombreux actes de haute portée politique et sociale pris par SEM Macky Sall, renseignent sur sa volonté de hisser le Sénégal au rang des grandes nations, éprises de paix et de justice. Nous militons pour le renforcement du vouloir-vivre ensemble, de la parenté à plaisanterie entre nos ethnies, de la tolérance religieuse et d’une démocratie apaisée où s’expriment librement les convictions dans le respect des lois et règlements de notre pays", a t-il soutenu...