Retrouvailles / Assane Ndiaye à papa Thione : « Kila yar ak kila diangal métier amo fayam... »

Assane Ndiaye, le lead vocal du groupe "Ngéwél gui", a effectué une visite de courtoisie chez Thione Seck ce jeudi. Une rencontre qui avait l’air de retrouvailles, quand on connaît les relations plus ou moins froides qui existaient depuis un moment entre les deux artistes. On peut certainement en déduire que l'entente est désormais de mise entre Assane Ndiaye et Papa Thione comme l'appelle affectueusement le public sénégalais. D'ailleurs, la star du groupe Nguéwel gui qui prévoit de célébrer ses 20 ans de carrière a voulu faire parrainer l'événement par le boss du "Raam daan" en guise de reconnaissance. "Kila yar ak kila diangal métier amo fayam...", a affirmé Assane à l'endroit de Thione. Un honneur accepté par ce dernier qui donne rendez-vous aux fans le 22 février au Grand Théâtre National pour souffler ensemble les bougies de son petit frère...