Retrouvaille avec la famille libérale, Amadou Bâ insiste : « J’invite à nouveau le PDS… L’œuvre du Président Wade ne doit pas … »

Lors de son meeting de clôture à la place de la Nation, Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a encore adressé un appel aux retrouvailles envers le parti démocratique sénégalais (PDS). Cette invitation intervient après la décision du PDS et de son candidat recalé, Karim Wade, de soutenir la coalition Diomaye President.

Amadou Bâ a ainsi exprimé ouvertement sa volonté de former une potentielle alliance avec les libéraux. Dans son discours, Amadou Bâ a souligné la convergence des valeurs et des idéaux partagés entre son parti et le PDS. Il a déclaré : « J'invite à nouveau nos amis du PDS parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage le même idéal. L'œuvre du président Wade ne doit pas se disloquer. Et, je m'engage à soutenir son action et ses pensées. Leur place est à côté de nous... »

Cette déclaration témoigne de la volonté affichée d'Amadou Bâ de préserver l'héritage politique et les réalisations du Président Wade. Il est exprimé sa détermination à apporter son soutien à l'action et aux idées de l'ancien président Wade. Cette nouvelle tentative d'alliance entre les coalitions BBY et PDS marque un tournant dans la campagne électorale et pourrait avoir un impact significatif sur les résultats finaux des élections. Les prochains jours seront déterminants pour voir si ces appels aux retrouvailles seront fructueux et si une alliance politique entre les deux camps pourrait se concrétiser.