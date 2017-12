Rétrospectives : Drames en série en 2017, les grands reportages de Dakaractu

2017 a été jalonné de drames avec des pertes en vies humaines qui sont comptées par dizaines. Et à chacun d'entre eux, Dakaractu a accordé un grand reportage. Tout a commencé à Bokhody, non loin de Khossanto avec le meurtre d'un jeune orpailleur du nom de Yamadou Sagna.

Le 13 février, à la suite d'une altercation avec un soldat de l'économie qui a saisi son détecteur d'or, ce jeune originaire de Kobokhoto (département de Saraya, région de Kédougou) a reçu une balle. Votre site s'est rendu sur place pour rencontrer sa famille. Un séjour que nous avons mis à profit pour comprendre le métier d'orpailleur dans cette zone où l'activité majeure reste l'orpaillage traditionnel. Pour ce faire, votre site a fait une immersion dans un Dioura (site aurifère) de Khossanto. Alors que le Sénégal ne s'est pas remis de la mort du jeune Yamadou Sagna dans les conditions que vous savez, un incendie d'une rare violence se déclare dans la région de Kolda. A Medina Gounass.

Le mercredi 12 avril, correspondant au cinquième jour de la retraite spirituelle du Daaka, un incendie se déclare dans l'après midi et ravage tout sur son passage. Le bilan est macabre. Trente quatre (34) pèlerins ont péri. Trois jours de deuil sont décrétés par le président de la République. Des mesures sont annoncées pour corriger les impairs ayant causé ce désastre.

Moins d'un mois après la tragédie du Daaka, une pirogue chavire à Bétenty. Nous sommes dans les îles du Saloum du nom de ces cocons douillets qui font la beauté et la fierté de la région de Fatick.

21 braves femmes qui étaient parties chercher des huitres ont retrouvé les leurs les pieds devant. Parmi les noyés, des enfants qui auraient dû être à l'école. Eux, suivaient un programme scolaire mais ne pourront hélas poursuivre leurs études. Une bougie allumée par leur grand-père étouffa leurs destins. Comme au Daaka, la grande faucheuse a encore choisi le mercredi pour sa besogne.

12 mai, Astou, Fama, Ma Nabou, Bébé Ndèye et Gorgui Kader Diaz sont surpris dans leur sommeil par la fumée d'un incendie parti de la chambre de leur grand père, Mansour Fall. Emprisonné au moment des faits, leur géniteur obtient l'autorisation de les enterrer. Pour sa part, leur bourreau est jugé et condamné à deux ans de prison ferme pour homicide involontaire. Comme s'il n'y avait pas assez de vies perdues, huit supporters du stade de Mbour trépassent au détour d'une bousculade lors de la finale de la Coupe de la Ligue joué au stade Demba Diop le samedi 15 juillet. Les Ouakamois sont pointés du doigt pour avoir poussé les mbourois jusque dans leurs derniers retranchements.

Une marche est organisée à Mbour pour rendre hommage aux morts tandis qu'à Dakar, dame justice est mise en branle pour mettre le grappin sur les fautifs. Faisant l'apologie du crime sur Internet, un “hooligan” de l'Us Ouakam est arrêté et jeté en prison. L'enquête faisant suite à l'incendie qui a réduit Parc Lambaye en terrain nu n'a pas connu son épilogue. Stoïcisme en bandoulière, les hommes d'affaires et les commerçants qui y tenaient leurs commerce doivent prendre leur mal en patience. Les millions qu'ils avaient investis dans ce haut lieu de l'informel dakarois risquent de passer par pertes et profits. C'est dire que 2017 n'a pas été de tout repos. Espérons que 2018 sera moins affligeante.