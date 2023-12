Rétro -Nécrologie : Les célébrités et les personnalités décédées en 2023

Symbole de la presse sénégalaise, le célèbre journaliste et fin analyste politique sénégalais, Mame Less Camara est décédé dans la nuit du vendredi au samedi 29 avril 2023 à l’hôpital Principal de Dakar. Auteur d’un brillant parcours dans des médias sénégalais (Walfadjiri, Envi FM, océan Fm) et étrangers, cet homme de radio demeure un modèle pour des générations de journalistes qu'il a formé au Cesti et dans le privé. Au-delà de sa voix radiophonique, Mame Less Camara était aussi une plume alerte à travers laquelle, il produisait une chronique hebdomadaire au milieu des années 1990 dans le quotidien sénégalais Le Matin sous le pseudonyme « Abdou Sow », des articles qui régalaient les lecteurs de ce journal aujourd’hui disparu.



Le monde de la culture plongé dans le deuil avec rappel à Dieu de l’artiste comédien Pape Demba Ndiaye surnommé "Lamm », ce jeudi 18 mai 2023 à l’hôpital de Fann. Son décès est survenu des suites d’une courte maladie. Le défunt était âgé de 65 ans.



Un 4 septembre 2023, date à laquelle coïncidant avec le grand Magal De Touba, le Sénégal se réveille avec deux mauvaises nouvelles. Il s’agit de la journaliste présentatrice du journal télévisé de19 h à la TFM, Fatou Kiné Dème et du célèbre acteur, Jean Paul D’Almeida. Ce fut un Week -end triste pour tout le pays, en particulier, la famille cinématographique et la famille de la presse sénégalaise qui avaient perdu deux êtres chers partis à jamais.



Jean Paul D’Almeida plus connu sous le sobriquet de JP s’est éteint à la suite d'un accident qui lui a valu une opération car il avait perdu beaucoup de sang. Au-delà d’être acteur, Jean Paul d’Almeida est aussi l’égérie de plusieurs stylistes.



Fatou Kiné Dème, connue pour son large sourire et sa maîtrise parfaite de la langue wolof, dont elle manie les mots les plus simples pour expliquer à un détail près le contenu des reportages de son édition de 13h à la TFM, a tiré sa révérence, suite à une maladie. Les témoignages de ses collègues

et proches la décrivent comme une fervente musulmane aimée et appréciée de tous.

Décès de Momy Seck...



Le jeudi 5 octobre 2023 la grande faucheuse frappe chez la famille Seck. Il n’est d’autre que la fille de feu Thione Seck et Kiné Diouf Diaga, Moumy Seck, sœur du golden boy de la musique Sénégalaise, Wally Ballago Seck. La défunte directrice générale de la Sen Tv, par ailleurs épouse du patron du groupe D-médias, Bougane Gueye Dany et candidat à la candidature à l'élection présidentielle. Elle luttait pendant 9 ans contre le cancer, disait son mari qui s’est confié aux autorités venues lui adresser leurs sincères condoléances surtout dans ce contexte opportun du mois d’octobre rose où était célébrée la campagne de lutte contre les cancers du sein et du col de l’Utérus.



Le sport endeuillé