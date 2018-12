Rétro Kolda 2018 : Les morts subites de Thierno Aly Diallo de Soukou et Serigne Sané, la réalisation des travaux de promo villes, le ralliement de Fabouly Gaye (Pds) à l’Apr, les premiers coups de pioche pour le bitumage de la route de Médina Yoro...

2018 sera marquée à Kolda par divers événements tels les morts subites du marabout Thierno Aly Diallo de Soukou, celle aussi de Serigne Sané mais aussi la réalisation des travaux de promo villes, le ralliement de Fabouly Gaye (pds) à l’apr, l’avènement des bus pour le transport urbain entre autres. Et surtout, les premiers coups de pioche pour le bitumage de Médina Yoro Foula.



Quant au cas de Serigne Sané, un jeune arraché tôt à l’affection des kolda, il était un sportif connu et adoubé par tous les jeunes koldois, mais surtout il abattait un travail énorme à « kam horaire ». Les témoignages ont été unanimes sur la disponibilité et la discipline de ce jeune. Et d’ailleurs, pour honorer sa mémoire, le groupement du transport urbain porte le nom « GIE Serigne Sané ».



Le khalife Thierno Aly Diallo de Soukou est décédé le vendredi 26 octobre 2018 à la surprise générale. Il était un grand régulateur de la vie sociale, politique, et économique. Récemment, une cérémonie de lecture du coran a été organisée chez lui en présence de plusieurs notabilités religieuses dont le khalife de Saré Mamady, Chérif Leheib Aidara qui, à cette occasion a dirigé la cérémonie. L’ancien maire Bécaye Diop, un grand ami du disparu, a fait un témoignage inédit avant d'en appeler à un bon usage de ses enseignements : « nous devons garder les bons enseignements que nous a légués ce dernier. »



Parmi ces événements marquants, il y a eu le ralliement inattendu de Fabouly Gaye (pds) à l’apr.



A la surprise générale, l'épouvantail qui hantait le sommeil de la mouvance présidentielle rallie la mouvance présidentielle.



Un véritable coup de massue pour les uns et une bouffée d’oxygène pour les autres.



En 2018, Kolda a connu aussi la réalisation de la première phase du programme promo villes avec plusieurs routes goudronnées. Et la deuxième phase vient de démarrer avec le top départ donné récemment par le chef de l’État.



L’autre fait marquant est l’avènement de minibus pour le transport inter urbain. Ceci a révolutionné l’histoire du transport par l’arrivée de minibus en remplacement des taxis-motos « Jakarta » qui ont fini de causer d’énormes dégâts mortels sur les voies publiques.