Rétro 2018 : Les meilleurs moments des sportifs sénégalais

Eumeu Sène, l'arène à ses pieds



Peu de lutteurs peuvent dire qu'ils ont été Roi des arènes. Mamadou Ngom dit Eumeu Sène, 39 ans, a dominé incontestablement la lutte sénégalaise durant l'année 2018. Son titre de Roi est d'autant plus symbolique qu'il a été élu meilleur lutteur avec frappe par l'Anps. Le Chef de file de l'écurie Tay Shinger a gravi les échelons pour se coiffer de la toge de "Roi des arènes", après sa victoire contre Bombardier, le 28 juillet 2018, au stade Léopold Sédar Senghor.



Les Lions du Beach soccer sur le toit de l'Afrique



L'équipe nationale de Beach soccer sur la plus haute marche du podium de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2018. Les Lions s'adjugent leur cinquième titre en l'espace de 10 ans (2008, 2011, 2013, 2016 et 2018). Le Sénégal a été sacré, vendredi 14 décembre 2018, en s'imposant (6-1) face au Nigeria. Les joueurs du coach Ngalla Sylla ont plus que brillé à Sharm El Sheikh en finale de l’édition 2018. De quoi continuer d'inscrire leurs noms parmi les meilleurs footballeurs de plage du monde.



Jaraaf termine la saison 2017-2018 sur la plus haute marche du podium



C'était l'objectif de sa saison 2017-2018 : remporter un douzième titre de champion du Sénégal. Le Jaraaf de Dakar a signé cet exploit après sa victoire, lundi 28 mai 2018, sur le Stade de Mbour (1-0). Les Médinois terminent la saison sur la plus haute marche du podium d'un championnat local à 15 équipes. C’est le 12e sacre des Médinois dont le dernier titre remonte à 2010.



Sadio Mané a surtout marqué les esprits



À la 55e minute face au Real de Madrid (3-1), Sadio Mané a marqué plus qu’un but égalisateur, le 26 mai 2018, en finale de la Ligue des Champions. L’attaquant de Liverpool a surtout marqué les esprits. Attendu au tournant, il a un peu déçu au Mondial 2018, le Sénégal a été éliminé au premier tour. En éliminatoires de la CAN 2019, les matches se suivent et les performances en demi-teinte de l'international sénégalais en équipe nationale constituent une anomalie. Et ce ne sont pas ses larmes, au terme de la rencontre remportée (1-0) face à la Guinée Équatoriale, à Bata, qui va dissiper le malaise. En club, il a marqué 7 buts en 17 matches joués cette saison 2018-2019. Une performance qui pourrait compter dans la course au Ballon d’Or africain.



C’est tout un continent que Kalidou Koulibaly a ébloui



Avec ses performances en club, Kalidou Koulibaly est en train de susciter beaucoup d'intérêt. Ce n’est pas une nouveauté. Régulièrement envoyé au Real Madrid, à Manchester United ou au Barça, l'international sénégalais fait fantasmer l’Espagne et l'Angleterre. L’éblouissante performance du joueur de Naples a impressionné de l’autre côté des Pyrénées. De l’autre côté de la Manche, aussi, les matches dantesques du défenseur napolitain en Ligue des Champions ont marqué les esprits. "KK" se distingue comme un joueur de classe mondiale, malgré le fait qu'il soit le grand absent de la short list des CAF Awards. Certains spécialistes n'hésitent pas à le placer devant des monstres à son poste.



Sénégal, 2e meilleure équipe de la CAN Handball 2018



Le Sénégal est la deuxième meilleure équipe de la CAN Handball 2018. Les Lionnes se sont inclinées en finale de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des nations en séniors dames face à l'Angola (19-14). Elles tombent au gymnase Nicole Oba de Brazaville les armes à la main. Le Sénégal, qui était à sa dixième participation à cette compétition continentale, et l'Angola qui en était à sa vingtième, sont déjà qualifiés au championnat du monde de décembre Japon 2019 en compagnie de la République Démocratique du Congo.



Le basket féminin franchit un cap



L’équipe nationale féminine de basket a marqué les esprits grâce à sa première victoire en Coupe du monde, dimanche 23 septembre 2018, contre la Lettonie (70-69). D’une nation aux résultats relativement médiocres au Mondial (12e en 1979), le Sénégal s’est peu à peu imposé comme une grande nation du basket africain. Une place qu’il a renforcée avec trois matches, dont un gagné lors de la Coupe du monde FIBA 2018. L’équipe du Sénégal a joué huit Coupes du monde (1975, 1979, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2018) sur dix-huit, et a toujours été éliminée dès le premier tour. Les Lionnes couraient donc après une première victoire au Mondial depuis leur première participation en 1975. Sans expérience mais avec la fougue d’un petit poucet, Astou Traoré et ses partenaires ont franchi le premier tour du tournoi.



Le Sénégal survole les Zones A et B en U17 et en U20



Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur joueur, meilleur gardien et la victoire finale. L'équipe nationale des moins de 17 ans a raflé toutes les mises lors du tournoi qualitatif de la Zone A pour la CAN cadette 2019 (9-18 septembre 2018). Les U17 ont terminé le tournoi en s'imposant par 4 buts à 0 devant la Guinée. C'était le 18 septembre 2018. Les moins de 20 ans aussi n'ont pas déçu. Ils ont remporté, dimanche 16 décembre, à Lomé (Togo), le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA-B) en battant 2-0 celle du Nigéria...