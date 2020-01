Retraités de DBF-Thiès : « L'Etat peut décaisser un milliard de FCFA pour une rencontre politique en un temps record... » (Amadou Djigui Diagne)

Les quatre vingt retraités (2018-2019) des Chemins de Fer de la cité du rail ont fait face à la presse pour appuyer sur la sonnette d'alarme. En effet, ces derniers qui sont en train de compter des décès (12 personnes) parmi eux, veulent percevoir leurs pécules de retraite. Pis, ses pères de familles se désolent de leurs maigres pensions, dues, estiment-ils, à un non versement par l'Etat de leurs cotisations au niveau des institutions sociales. D'après le porte-parole des retraités, Amadou Djigui Diagne, "c'est inadmissible! Et pourtant, on se rend compte, par exemple, que si ces gens ont une manifestation politique, l'Etat peut décaisser un milliard de francs Cfa en un temps record..."