Retraite des notaires à 72ans : les aspirants à la profession invitent « les papis » à respecter le décret présidentiel.

Par décret présidentiel, la fonction de notaire devrait être assujettie à une mise à a retraite à l’âge de 70 avec seulement deux ans de prolongations d’activités autorisées. Une mesure que ne semble pas être prêt à accepter ce qui sont aux postes en ce moment. C’est en tout cas la conviction du collectif des notaires de la première promotion du concours d'aptitude à la profession

« Non contents de se substituer à l’Etat pour exercer le pouvoir de définir eux-mêmes les règles qui définissent leur propre statut, ils tentent maintenant de créer un « Etat au-dessus de l’Etat souverain du Sénégal ». Ils s’opposent en effet à la décision de l’institution suprême, le Président de la République, d’instaurer le principe du départ à la retraite des notaires âgés de 72 ans, préférant rester notaires à vie. Pourtant « citoyens extérieurs à l’administration publique », ces barons ne se suffisent plus du privilège monopolistique d’exercer le « pouvoir exorbitant d’authentification des actes » qui leur est arbitrairement dévolu. Au fur et à mesure de l’assouvissement de leur soif de pouvoir, ils se sont affranchis du contrôle de l’administration publique et veulent maintenant un pouvoir à vie. Que ne peuvent-ils pas réclamer ? Après tant de privilèges, il est normal de se sentir particulier dans la société ».

« Le projet de décret qui est d’instaurer le principe de la Retraite à 72 ans pour les notaires sonne aujourd’hui comme le rétablissement du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’exercice des charges publiques est d’avis le collectif. Tous le comprennent et l’acceptent sauf les barons du notariat s’indigne t’il aussi. « Les mêmes qui feignant défendre des principes, se retrouvent curieusement très proches de 72 ans. On ne peut qu’en être profondément gêné. Comment peuvent-ils, compte tenu de leur « expérience », ignorer ce que tous savent ? Une vision « grand-pèrienne » de l’actualité du notariat déforme leur appréciation de la vraie réalité des choses. Le monde a évolué et une démarche rhumatismale ne permet pas à notre « souverain » de suivre son mouvement. Tous partagent la même vision sur la nécessité, par-delà le notariat, d’ouvrir l’ensemble des professions aux jeunes qui le méritent. Mais la cataracte n’est pas la seule cause de cécité, l’égoïsme l’est tout autant ».

Les conséquences de leur opposition à tout changement ne peuvent être que fâcheuses indiquent les aspirants à la profession de notaires qui attendent ce décret depuis 07 ans qui ont invité le Président Macky SALL, à mettre un terme à ce despotisme.