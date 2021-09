Retrait des cars "Ndiaga Ndiaye" : le ministre Mansour Faye annonce la mise en circulation de 3.000 cars d'ici la fin de l'année.

S'expliquant sur le programme de renouvellement des moyens de transport en commun que sont les "Ndiaga Ndiaye" et les cars rapides, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a annoncé la mise en circulation de 3.000 cars d'ici la fin de l'année 2021.



L'autorité qui procédait, ce 30 septembre, au lancement du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT), a rappelé, à cet effet, le bon déroulement du processus de renouvellement du parc automobile de ces moyens de transport qui, confie-t-il est quasiment à son terme et précise qu'un afflux de véhicules venant des régions de l'intérieur est constaté dans la région de Dakar ce qui explique selon lui, les moyens de transport vétustes dans la capitale.



Avec le lancement du FDTT, le processus lié au renouvellement du parc automobile va prendre une nouvelle tournure, a-t-il promis.