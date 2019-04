Retrait de passeports diplomatiques : Un haut magistrat, des marabouts et 3 enfants de ministres visés

L’Etat ne perd pas de temps dans le retrait des anciens passeports diplomatiques. Selon L’Observateur, Aly Ngouille Ndiaye a remis à la Police des airs et des frontières une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer. Parmi celles-ci, il y a un haut magistrat, trois enfants de ministres et des marabouts qui sont visés. D’ailleurs, les passeports diplomatique d’un célèbre avocat et d’un chef religieux ont été confisqués par la police à l’Aibd dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, rapporte L’Observateur. Tous ces documents et titres de voyages spéciaux valables un an seront retirés du circuit.