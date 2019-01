Retournons dans la rue ! (Par Badara Gadiaga)

Dans une démocratie quand l’essentiel est en danger ,s’opposer devient un devoir citoyen.



Chers frères et soeurs, l’heure est grave.



En 2012, l’ouverture de la campagne présidentielle m’avait trouvé dans les liens de la détention parce que j’avais décidé de faire face au régime de l’époque pour le Sénégal, ma patrie. Lequel combat m’avait amené à marcher vers le palais en compagnie de dignes compatriotes. Cependant, force est de constater que c’est fort probable que cela soit bis repétita.



Macky Sall a aujourd’hui remis en cause tous nos acquis démocratiques, franchi le rubicon, piétiné nos valeurs et nous pisse quotidiennement dessus. C’est inacceptable. Il est temps de faire face à ce régime despotique, liberticide et anti-démocratique.

Chaque génération a une mission.Soit elle la remplît soit elle la trahît et la nôtre a décidé et va remplir totalement la sienne. C’est une responsabilité historique que nous assumerons pleinement. Mes activités professionnelles avaient pris le dessus sur celles politiques. Vu l’urgence, sursoir aux dites activités professionnelles et sauver notre patrie est une obligation patriotique.



J’exhorte tous les compatriotes épris de justice de liberté et de patriotisme à se préparer pour l’inévitable rapport de force entre Macky Sall et le peuple.



Debout chers compatriotes, notre Sénégal est en danger !



Badara GADIAGA

Conseiller municipal commune de Grand Dakar.

Conseiller à la ville de Dakar.

Eternel rewmiste.