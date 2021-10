Retour en forme avec les Lions, Cheikhou Kouyaté dévoile son secret : « Le travail finit par payer... »

Retour en forme avec les Lions, Cheikhou Kouyaté dévoile son secret : « Le travail finit par payer... »

Il était annoncé sur le déclin avec l'équipe nationale de football du Sénégal, pourtant Cheikhou Kouyaté est toujours là et encore performant. Après un passage à vide en sélection comme avec son club Crystal Palace, Kouyaté a retrouvé une forme olympienne et un rendement très intéressant dans le milieu de terrain. Des performances qui d'après lui sont le fruit d'un travail acharné et d'un mental d'acier. « Le travail finit par payer », l'ancien capitaine des Lions a aussi incité ses coéquipiers à être plus concentrés et mordants lors de leurs prochaines sorties.