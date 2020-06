Retour en classe en période hivernale : Comment l’Etat compte faire avec les élèves qui sont dans des abris provisoires. (Dame Diop, ministre)

L’État vient de sonner le retour des élèves et des enseignants en classe d’examen à l’école. Le ministre en charge de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, a annoncé ce jeudi 18 juin 2020, le retour des élèves de l’enseignement général et de la Formation technique, prévu le jeudi 25 juin prochain. Mais en prenant cette mesure, l’État n’a pas oublié le sort des élèves qui suivent les cours dans des abris provisoires. Le ministre Dame Diop a parlé d’eux.



‘’Comme on tend vers la période hivernale, il est entendu que nous allons prendre des mesures pour que les élèves qui sont dans des abris provisoires puissent suivre les cours dans les meilleures conditions. Il sera également discuté des cours qui seront livrés aux élèves en classe d’examen et comment vont se dérouler les examens et concours. Des notes d’orientation seront livrées pour compléter tout ce qui a été décidé’’, a promis le ministre Dame Diop.





Mais auparavant, il a évoqué la teneur de cette décision gouvernementale qui intervient après le renvoi de la date, décidé récemment par le président Macky Sall pour protéger les populations contre la Covid-19. ‘’Nous savons tous que le combat est loin d’être gagné. C’est conscient de l’importance de l’enseignement et de l’apprentissage dans une société, que l’État a jugé alors nécessaire d’inviter les populations à faire en sorte d’adapter notre système éducatif et de formation quelle que soit la situation’’, a dit le ministre.



Dans ses propos prononcés en wolof, Dame Diop de rappeler la levée de certaines restrictions pour permettre aux populations de pouvoir poursuivre leurs activités. ‘’Dans la dynamique de reprise progressive de l’activité économique et sociale, découlant de l’allègement des restrictions liées notamment à l’état d’urgence, les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles, à travers une démarche inclusive et suivant les modalités résumées ci-après :



Pour toutes les classes d’examen : - Reprise des cours prévue le jeudi 25 juin 2020 : de terminale, de troisième, de Cm2 et d’examens professionnels d’Etat, en plus des élèves maitres ; - arrêt des cours : le 28 août 2020 ; - examens à partir du 21 août 2020.



Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves des classes intermédiaires en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique ; - les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020 ; - pour l’année scolaire 2020/2021 les activités d’enseignements-apprentissages démarreront par des séances de consolidation.



Il est aussi retenu que les examens débuteront à partir du 20 août 2020. Concernant le calendrier des examens, le Cfee / Entrée en 6ème (à partir du 20 août 2020) ; Bfem (à partir du 14 septembre 2020

- session de remplacement à partir du 15 octobre 2020).



Pour le Baccalauréat, enseignement général débutera à partir du 2 septembre ; anticipé philo (le 12 août 2020) ; Technique (à partir du 31 août 2020) ; Bac général (à partir 02 septembre 2020). La session de remplacement de cet examen du Bac est prévue le 12 octobre.



Quant aux examens professionnels (Cap, Bts, entre autres…), ils sont prévus du 3 août au 30 septembre.



Concernant le calendrier scolaire, il sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d’examen prévue durant tout le mois de septembre et le début de la nouvelle année scolaire dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour cette prochaine rentrée des classes, les ministères en charge de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, ont estimé que tous les acteurs en charge de l’enseignement doivent continuer d’entretenir le dialogue, comme cela se fait avant et pendant cette crise sanitaire’’, a dit le ministre en charge de la formation professionnelle.