Retour du poste de PM / Déthié Fall à Me Malick Sall : « Nous allons malheureusement signer avec le président de la République mal inspiré, son échec »

Comme à son habitude, et avec un ton ferme, le député et président du parti républicain pour le progrès n’a pas fait de cadeau au régime de Macky Sall. Le passage du ministre de la Justice, garde des sceaux, Me Malick Sall, va inspirer Déthié Fall pour parler de cet échec qui, selon ce dernier va être malheureusement appuyé par la représentation nationale. « Nous allons malheureusement signer avec le président de la République encore, son échec qui n’est que tâtonnement », a laissé entendre le député de l’opposition.



En effet, ce qu’il faudrait retenir, selon Déthié Fall par rapport à ce projet sur le retour du poste de Premier ministre, n’est qu’un signe de faiblesse et de manque de considération envers les citoyens sénégalais. « Il nous dit qu’il n’aura pas le temps parce qu’il devra être à la tête de l’Union Aficaine. Sachez que même quand il avait le temps, les Sénégalais souffraient, la situation économique est catastrophique, j’ai simplement pitié de mes compatriotes qui seront obligés de subir jusqu’en 2024, les affres de ce régime mal inspiré et incompétent », dira Déthié Fall qui confie au passage au ministre de la justice de transmettre au président que « notre République est plus âgée que lui et qu’il n’a aucunement besoin d’éprouver nos institutions.