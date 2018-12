Retour des premiers diplômés de l’Université de Dakar : L’élite panafricaine fait son come-back

En marge de la célébration du centenaire de l’école africaine de médecine devenue aujourd’hui la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO), le temple du savoir a réuni ce lundi 03 décembre à l’Ucad II, tous les anciens diplômés de cette illustre institution, toutes générations et disciplines confondues. Cette campagne de mobilisation des anciens de l’Ucad a été pilotée par la Fondation Ucad pour un retour à la maison de la lumière dénommée Homecoming-Delsi nanu dans le but de repositionner ce «maillon de l’intégration africaine» dans le concours des grandes universités d’excellence. Venu présider la cérémonie au nom du Chef de l’État, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a rappelé la nécessité pour la faculté de médecine d’initier des partenariats avec les établissements privés de formation en santé afin de garantir une meilleure compétitivité en matière de formation et d’offre de services médicaux de qualité. Pour la grande chancelière de l’ordre national de la Cote d’Ivoire, Mme Henriette Dagri Diabaté, occasion ne pouvait être plus propice pour honorer le Président Houphouët Boigny qui au-delà de son statut de père fondateur de la République de Côte d’Ivoire était un pur produit de l’école africaine de médecine.