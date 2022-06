Retour des manifs à la place de la nation : les habitants de Colobane crient leur désolation...

La place de la Nation, lieu où se tient la plupart des manifestations est souvent le théâtre de scènes de violence. À notre micro, la population de Colobane et alentours a regretté les difficultés qu’ils traversent avant et après chaque manifestation. Pour ces derniers, leur famille ne reste pas à l’abri des gaz lacrymogène et autres agressions dont la plupart concernent des fauteurs de troubles qui ne résident pas dans le secteur.



En effet, à chaque fois que des scènes de violence surviennent dans la commune, ses habitants en subissent les contre coups. Mais très souvent, ce sont les jeunes de Colobane qui sont pointés du doigt, une situation qui les attriste profondément.



La manifestation du M23 à la Place de l’Obélisque contre la candidature de l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade, ayant entraîné la mort du policier Fodé Ndiaye, en est le parfait exemple, puisque lors des faits plusieurs des jeunes de Colobane avaient été arrêtés.



Face à tout cela les membres du quartier se sont réunis et comptent prendre toutes les mesures nécessaires pour ne plus supporter les préjudices après les manifestations...