Retour des émigrés sénégalais en Italie : Babacar Ba révèle une escroquerie sur le prix du ticket et appelle les responsables du mouvement « Diaspora Gno Lank" à la raison

Suite à la revendication des compatriotes sénégalais devant le siège de la compagnie Air-Sénégal pour dénoncer la cherté des tickets, le conseiller technique du secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur, a apporté certaines clarifications sur la question agitée par les membres du mouvement Diaspora Gno Lank.



Par ailleurs, Babarcar Ba révèle un parfum d'escroquerie sur le prix des tickets retour en Italie pour les émigrés sénégalais.



"Des compatriotes se sont plaints pour dire qu'ils ont acheté leur billet de retour à 1200 voire 1300 euros, et lorsque nous avons interrogé Air-Sénégal, le directeur nous a publiquement indiqué que la compagnie nationale a vendu le billet à 1000 euros.





"On se rend ainsi compte que les gens qui ont monté le collectif qui a regroupe les residants en Italie ont profité de la détresse de ses émigrés pour encaisser plus que 100 euros sur le prix du ticket. Ce qui est une pure escroquerie", soulignera t-il.



À cet effet, Babacar Ba invite tous les compatriotes qui se sentent escroqués à saisir la justice pour tirer cette affaire au clair.

"Ce que nous disons c'est très clair : quand les gens s'estiment être victimes d'escroquerie, ils ont le droit de saisir les cours et tribunaux les plus compétents pour obtenir réparation.