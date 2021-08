Retour des Taliban à Kaboul : Joe Biden défend sa décision de retrait et accuse les forces Afghanes : « Nous ne pouvons pas nous battre et mourir dans cette guerre, si ceux que nous défendons refusent eux-mêmes de le faire »

Le président Américain a haussé le ton ce lundi en s’exprimant sur la situation en Afghanistan. Contrairement à ce que pensent plusieurs américains, Joe Biden estime avoir pris la bonne décision. En effet, il reproche aux forces afghanes d’avoir abdiqué et laissé aisément la voie aux Taliban qui ont fini par s’installer dans le pays.



« En réalité, il faut oser dire que l’Afghanistan est tombé plus rapidement que ce que l’on imaginait. Les responsables Afghans ont abandonné le pays, avec une armée qui refuse de combattre », regrette le président Américain se confortant ainsi à travers cette analyse et justifiant son choix de retirer ses combattants Américains.



Pour Joe Biden, les États-Unis ne peuvent pas se battre et mourir dans cette guerre alors que les forces afghanes refusent de se battre. Celle-ci n’avaient pas, selon le président Américain, « la volonté de se battre et de défendre leur peuple ».





Il menace dès lors, les insurgés d’avoir recours à une force dévastatrice s’ils venaient à attaquer les ressortissants Américains ou empêcher leur évacuation.